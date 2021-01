Covid, si espande focolaio Muzi Betti, altri 22 nuovi positivi - Tuttoggi

Altri 22 positivi all’Asp Muzi Betti di Città di Castello, di cui 17 ospiti e 5 operatori. Si espande ancora – e non di poco – il focolaio nella residenza assistenziale tifernate, dove i contagi registrati in queste ore si aggiungono agli altri 46 già noti.

Il totale dei positivi raggiunge quindi quota 68, di cui 48 sono anziani pazienti. Di questi attualmente ben 14 sono ricoverati all’ospedale, 4 si trovano a Villa Muzi e 13 si trovano in isolamento nel reparto Covid ricavato all’interno della stessa Muzi Betti.

“Il problema più grande – ha detto il sindaco Luciano Bacchetta, confermando poche ore fa la notizia in Consiglio comunale – sarà trovare una sistemazione adeguata per questi 17 nuovi casi“.

Con il già saturo reparto Covid all’ospedale cittadino non è escluso che qualche anziano debba trasferirsi in una struttura fuori Comune. I 5 infermieri nuovi positivi dovrebbero invece restare in isolamento domiciliare come tutti e 15 i colleghi già contagiati.