Covid, Perugia trova sospetto caso variante Xe | I dati sui contagi

“La situazione – assicura l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto – è sotto controllo. La variante Xe, se confermata, non muta lo scenario generale della nostra regione, in quanto presenta caratteristiche simili alle altre Omicron. Continuando a rispettare le misure di prevenzione in vigore, confidiamo in uno scenario di progressivo miglioramento nei prossimi mesi”.

I dati aggiornati sui contagi

Il bollettino della Regione Umbria, aggiornato alle ore 8 di venerdì 15 aprile, conta 1.097 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con i positivi al Covid nella regione che sono attualmente 13.438.

I pazienti con Covid ricoverati (in gran parte per altre patologie) sono 271. Sono invece 5 i pazienti Covid in terapia intensiva e 12 i contagiati nelle Rsa. Non si registrano decessi.