Covid, a Gubbio 4 nuovi casi positivi | Stirati "Rispettare dignità delle persone" - Tuttoggi

Le autorità sanitarie competenti segnalano a Gubbio 4 nuovi positivi al Covid-19, tre dei quali riconducibili ai contagi comunicati nei giorni scorsi. Tutti loro, di giovane età, sono in quarantena domiciliare con sintomi di lieve entità.



L’Asl ha anche comunicato che il provvedimento di chiusura richiesto per il bar che aveva registrato un caso di positività al Covid tra i suoi dipendenti non è più necessario, avendo effettuato accertamenti sul personale, con esiti tutti negativi, ed avendo l’esercizio in questione provveduto alla sanificazione dei locali. Il bar riprenderà pertanto le sue attività con personale già testato e risultato negativo ed estraneo alla vicenda.



Il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, continuando a raccomandare ai cittadini “tutte le attenzioni necessarie rispetto alla comparsa dei primi sintomi riconducibili al Covid-19, l’osservazione delle regole di distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e il lavaggio delle mani”, auspica anche “attenzione e rispetto della dignità delle persone risultate positive al virus, al fine di evitare ogni tipo di sciacallaggio ed esposizione alla gogna mediatica e dei social network, come purtroppo sta capitando in queste ore. La cura e il rispetto della dignità del singolo sono prerogative da non dimenticare mai, anche e soprattutto in tempi complessi come quello che stiamo vivendo”.