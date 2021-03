Covid, +45 guariti, positivi scesi sotto 300. Il 2 aprile apre 2° punto vaccinale - Tuttoggi

Numero di positivi in picchiata a Città di Castello, il 5 marzo scorso i tifernati contagiati erano addirittura 472 | Venerdì si comincia con i vaccini alla palestra del Salviani

A Città di Castello 19 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato leggermente alto, ma niente in confronto al nuovo picco record di guariti in un giorno, ben 45, che porta il totale degli attualmente contagiati sotto quota 300 (precisamente 283). Non succedeva dal 10 febbraio scorso.

“Decisamente un buon segnale – commenta il sindaco Luciano Bacchetta – la situazione generale è radicalmente mutata rispetto al recente passato”. Basti solo dire che lo scorso 5 marzo, poco meno di un mese fa, i contagiati totali erano arrivati a 472 casi.

Ma la vera notizia di oggi (31 marzo) è che nella mattinata di venerdì 2 aprile aprirà il secondo punto vaccinale di Città di Castello presso la palestra dell’istituto Ippolito Salviani (nella foto).

“A quanto ci dice l’Usl Umbria 1 – aggiunge Bacchetta – la campagna di vaccinazione partirà in maniera molto significativa nel nuovo punto vaccinale, con un numero di dosi molto alto già nella prima giornata. L’auspicio è che la quantità di vaccini che verranno inoculati nelle due sedi tifernati sia talmente alto da far uscire quanto prima Città di Castello dal Covid”.