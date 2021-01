Covid Gualdo, in 48 ore 19 positivi e 3 decessi, 30 i ricoveri. Easp, tutti negativi - Tuttoggi

Ultime 48 ore con 19 nuovi positivi al Covid-19, 12 guariti e, purtroppo, anche 3 decessi (tra cui vi è anche la 104enne Cadorina) a Gualdo Tadino, dove il totale degli attualmente contagiati sale ora a 179 casi complessivi.

Numeri sempre in crescita nel Comune, che vede schizzare anche il numero dei ricoverati a 30, di cui tre in terapia intensiva. Nonostante tutto c’è anche una buona notizia: oggi tutti i tamponi eseguiti all’Easp su ospiti e personale rimasti in struttura sono infatti risultati negativi e, da domani, 4 anziani torneranno nella Rsa gualdese dopo il ricovero ospedaliero.

Nei prossimi giorni, inoltre, all’Easp inizierà la campagna vaccinale su pazienti e operatori, che hanno aderito al 100%. “Un raggio di luce dopo settimane di grande difficoltà affrontate con grande forza, unità e determinazione – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – che ha consentito di domare un focolaio molto preoccupante, che ha visto purtroppo 6 decessi tra gli ospiti“.

Il primo cittadino è tornato a parlare anche di scuola, confermando la sua “forte preoccupazione per i provvedimenti del Governo e per il silenzio della Regione, che aveva preannunciato, a sua volta, provvedimenti restrittivi a cui non ha poi dato seguito“. Da giovedì 7 gennaio, dunque, tutti i bambini torneranno alle lezioni in presenza, tranne gli studenti delle superiori che riprenderanno lunedì 11 gennaio.