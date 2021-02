Covid e zona rossa, tensione in Tribunale a Perugia | Le disposizioni del presidente

Polemiche sui livelli di sicurezza anti Covid nelle aule | Il presidente invita a limitare le udienze e l'audizione di testi e periti

Covid e zona rossa, tensione questa mattina in Tribunale a Perugia. Con la presidente Mariella Roberti che ha inoltrato una disposizione ai presidenti delle Sezioni civili e penali, all’Ordine degli avvocati, ai magistrati e al personale.

Tensione in Tribunale

Questa mattina tensione in un’aula del Tribunale ad inizio un’udienza. Quando una delle parti ha chiesto che venisse aperta una finestra ed altri che si sono opposti. Motivazioni pro o contro in base alle differenti convinzioni sui rischi di contagio Covid.

Per il giudice l’udienza poteva proseguire, con l’eventuale sostituzione del legale con un difensore d’ufficio. Ma pare che anche secondo i difensori d’ufficio non ci fossero le condizioni di sicurezza per proseguire l’udienza.

Insomma, al Tribunale di Perugia si procede caso per caso, secondo le valutazioni del giudice e delle parti, anche rispetto alle aule dove si svolgono le udienze.

La comunicazione del presidente del Tribunale

Nella nota del presidente del Tribunale di Perugia si evidenzia, soprattutto per il penale, la “non piena idoneità degli spazi destinati alle udienze e alle attese del pubblico”.

Pertanto si invitano i magistrati professionali ed onorari ad una programmazione delle udienze, fino al 21 febbraio, che consenta di trattare un numero di processi compatibili con i protocolli anti Covid. E si raccomanda di limitare le audizioni di testi e periti.

Per il civile, oltre a proseguire laddove possibile con le udienze da remoto, si raccomanda ugualmente di limitare quelle in presenza. E di riprogrammarle, anche utilizzando nel pomeriggio l’aula 28 e quella della Sezione lavoro della Corte.

Il focolaio Covid in Procura

Insomma, l’attività della Procura di Perugia è fortemente compromessa in questi giorni. Tra il guasto al servizio informatico della scorsa settimana, le disposizioni della zona rossa e i diversi contagi Covid che si sono verificati in particolare nell’Ufficio dibattimento.