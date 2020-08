Covid, continuano i contagi tra giovanissimi | 3 ragazze positive ad Amelia e Narni - Tuttoggi

Continuano i contagi Covid tra i giovanissimi, nello specifico si sono registrati tre nuovi casi tra Amelia e Narni.

Amelia, 1 caso

Nella giornata di oggi è stato il sindaco Laura Pernazza ad annunciare la positività di una ragazza amerina, risultata contagiata da Covid al rientro della vacanze. “Purtroppo il numero dei casi positivi è in aumento anche ad Amelia – annuncia la Pernazza – Una giovane ragazza amerina di rientro dalle vacanze è risultata positiva al Covid. La ragazza che si trova in buono stato di salute è stata sottoposta ad isolamento. E’ in corso, come negli altri casi, l’indagine epidemiologica per ricostruire eventuali contatti. Ho voluto fare questa precisazione per raccomandare a tutti il rispetto delle regole ma soprattutto ai giovani, distanziamento e utilizzo della mascherina rimangono l’unico strumento di prevenzione. Usateli”.

Narni, 2 casi

Anche il sindaco di Narni ha avvisato la cittadinanza circa la positività di 2 ragazze narnesi: “Sono stato da poco avvertito dal servizio sanitario di due giovanissime cittadine, residenti a Narni, risultate positive al COVID-19. Per i soggetti la fonte di contagio risulta essere legata strettamente al primo caso – specifica il sindaco – nel contesto delle frequentazioni amicali.Proprio in virtù dei contatti ricostruiti dal servizio sanitario le due ragazze erano già state sottoposte ad isolamento domiciliare fiduciario e sono completamente asintomatiche.Ora saranno sottoposte ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. A tutti i 7 cittadini narnesi – conclude il sindaco – vanno i miei migliori auguri. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate.Particolarmente significativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, scaricare e utilizzare l’app Immuni che permette una più rapida ed efficace individuazione di contatti con casi di positività”.