Covid, a Castello casi salgono a 90 "Tra questi c'è un bimbo di 2 anni" - Tuttoggi

Altri 14 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, sono tutti giovanissimi | Fortunatamente non ci sono ricoveri, ennesimo appello alla prudenza del sindaco

Continua a salire il numero dei contagi da Covid-19 a Città di Castello. Che si voglia incolpare i festeggiamenti per l’Italia o la movida incontrollata del giovedì sera tifernate, resta il fatto che il bilancio, ad oggi (28 luglio), è arrivato a 90 casi, quando meno di due settimane fa, nell’intero Comune, ce n’erano appena 3.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 nuovi positivi, a fronte di nessuna guarigione. Il sindaco Luciano Bacchetta è tornato ad analizzare la situazione, prendendo della bassissima età dei contagiati: “tra gli ultimi – ha fatto sapere – c’è anche una persona nata nel 2019, ovvero di soli 2 anni ”.

L’elevata capacità di trasmissione della variante Delta continua dunque a trovare terreno fertile nelle fasce d’età giovanili, dove molti di coloro che stanno contraendo il Covid sono nati dopo il 2000, quelli che di fatto hanno maggiori occasioni di socialità, convivialità e incontro.

“Occorre ribadire – ha detto Bacchetta – la necessità che venga adottata la massima attenzione da parte di tutti, ma anche che venga aumentata ancora di più l’ampiezza della campagna vaccinale, a cominciare dai giovanissimi. Per fortuna ad oggi non abbiamo notizia di ricoveri in ospedale perché tutte le persone contagiate sono in isolamento contumaciale domiciliare”.