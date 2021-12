Covid, balzo di contagi: a Perugia superati i 400 positivi, casi in diversi comuni del Trasimeno

Nel capoluogo tornati ai livelli della quarta ondata di metà agosto | Nel comprensorio del lago diversi nuovi casi a Magione, Piegaro e Città della Pieve

Covid, balzo dei contagi nell’ultimo giorno, secondo l’aggiornamento della protezione civile relativo alle ore 10 di oggi, venerdì 17 dicembre. A Perugia superata la soglia delle 400 persone attualmente positive: sono 404 dopo gli 84 tamponi che nelle ultime 24 ore hanno dato esito positivo. Si è tornati praticamente ai numeri della quarta ondata (per l’Umbria) di metà agosto, quando appunto a Perugia gli attualmente positivi al Covid erano sopra i 400. Rispetto ad allora resta sostanzialmente stabile l’andamento dei ricoveri: attualmente sono 6 i pazienti perugini Covid in ospedale.

A Corciano altri 7 contagiati fanno salire a 74 il numero degli attualmente positivi. Cinque nuovi casi a Deruta (13 i positivi) e 4 a Torgiano (anche in questo caso 13).

I casi al Trasimeno

Contagi Covid in aumento anche in gran parte del Trasimeno, territorio che finora è stato abbastanza a riparo dalla ripresa della circolazione del virus. Piegaro continua ad essere il comune umbro con la maggior concentrazione di infettati dal virus: ora sono più di 14 per mille abitanti, dopo che gli attualmente positivi nelle ultime ore sono saliti a 51, con atri 7 tamponi positivi.

Casi in forte crescita a Magione: 17 nell’ultimo giorno, con il computo degli attualmente positivi al Covid che sale a 63.

Otto nuovi casi a Città della Pieve (26 gli attualmente positivi), 3 a Castiglione del Lago (67 in totale), 2 nel territorio comunale di Panicale (14 in totale) e 2 a Tuoro (6 complessivi). Non si registrano nuovi contagi a Passignano (3 i positivi) e Paciano (1).