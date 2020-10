Covid, altri due decessi a Perugia | Romizi: dobbiamo evitare lo scenario 4

Covid, altri due decessi di perugini nella giornata di oggi. A dare la notizia è il sindaco Andrea Romizi, che nel fare le condoglianze ai familiari rivolge un appello ai perugini: bisogna scongiurare, come per altre città, lo scenario 4, quello che porterebbe al lockdown.

L’ordinanza della Regione

Di fronte ai numeri dei nuovi contagi in Umbria il sindaco di Perugia chiede ai propri concittadini il rispetto dell’ordinanza appena emanata dalla governatrice umbra Donatella Tesei: “”L’ordinanza regionale n. 69 del 30 ottobre emessa poche ore fa dalla presidente Tesei, che sospende l’attività in presenza nelle scuole di primo e secondo grado statali e paritarie dal 3 al 14 novembre, salvaguardando la scuola dell’infanzia e le scuole elementari, vuole dare una risposta immediata all’aumento dei casi in Umbria”.

Romizi: scongiurare lo scenario 4

Romizi si appella ai perugini: “E’ da scongiurarsi che come in altre città – si cominci a parlare di scenario 4, l’ultimo più grave previsto e caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”, come indicato nel documento Prevenzione e risposta a Covid-19, redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss). Dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo essere una comunità responsabile, dobbiamo piegare la curva epidemiologica nei prossimi giorni”.

A Perugia altri 180 positivi in un giorno: “Numeri preoccupanti”

Nell’ultimo giorno a Perugia si sono registrati altri 180 casi positivi. le persone attualmente infettate dal Covid sono 1723.

“Purtroppo i dati della diffusione sono preoccupanti – commenta il sindaco – il contagio nella popolazione anche tra i giovani impongono a tutti i livelli provvedimenti più restrittivi. Sono certo che la comunità perugina comprenderà anche il senso imposto dall’ordinanza sugli spostamenti nelle notti di sabato 31 e domenica 1 novembre”.

Attivo il Coc: i numeri

Si ricorda che è sempre attivo il Coc, il Centro Operativo Comunale, dove i volontari della Protezione Civile Comunale svolgono assistenza telefonica ai cittadini rispondendo ai numeri 0755773116 – 0755773117.