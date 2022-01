Covid Altotevere, equilibrio tra positivi e guariti | A San Giustino 2 decessi in 48 ore - Tuttoggi

Nelle ultime 24 ore lo scarto tra nuovi contagi e negativizzati è ridotto al minimo in tutti i Comuni

Scende ancora la curva epidemiologica in Umbria, dove nelle ultime 24 ore i guariti – 2299 – superano ancora una volta i nuovi positivi al Covid, 1832 (ben 426 in meno di ieri). Regna un “equilibrio” abbastanza curioso, invece, in Altotevere, dove in molti Comuni lo scarto tra nuovi contagi e guariti e molto molto più ridotto.

A Città di Castello, ad esempio, ci sono 80 positivi e 79 guariti, con il totale che fa appena uno scatto a 1293, tra i quali vi sono 9 ricoverati. All’ospedale tifernate i pazienti del reparto Covid scendono addirittura a 19 (-4 rispetto a ieri). Stesso trend anche a San Giustino: +29 positivi e 30 guariti con i contagi complessivi che scendono di uno, a 319 (2 ricoveri). Purtroppo nel Comune del Castello Bufalini arriva un altro decesso dopo quello di ieri, che fa salire a 15 le vittime da inizio pandemia.

Pure a Umbertide la forbice tra positivi e negativizzati è strettissima, + 40 e 48, con gli attualmente contagiati che scendono di poco a 400, con 4 ricoveri. Il Comune della Rocca aveva registrato la sua 19^ vittima appena due giorni fa (21 gennaio). Prima di questo, l’ultimo decesso era avvenuto addirittura a giugno 2021.

Non è da meno Citerna, salita di un’unità a 109 (un ricovero) in virtù del +7 odierno e dei 6 guariti. A Monte Santa Maria regna invece l’equilibrio perfetto (con 2 positivi e 2 guariti), col totale che rimane fermo a 26.

Registrano solo guariti (3) sia Montone che Lisciano, scesi rispettivamente a 25 e 32. Pietralunga continua invece la sua graduale discesa: con soli +3 positivi e 10 negativizzati si attesta infatti a 55 (l’11 gennaio era a 91).