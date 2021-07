Covid, in Altotevere casi in lieve aumento ma nessun ricovero - Tuttoggi

Dodici nuovi positivi in 24 ore negli 8 Comuni dell'Umbria, + 7 a Città di Castello | Un caso anche a Citerna e Monte Santa Maria

Dodici nuovi positivi al Covid-19, in Altotevere, nelle ultime 24 ore. Un lieve ma sicuramente non incoraggiante aumento dei casi (non si sa ancora se si tratti di variante Delta), che fortunatamente non vede la presenza di ricoveri.

Nel dettaglio a Città di Castello, dopo oltre 2 settimane senza nuovi casi, si registrano addirittura 7 contagi – tutti adolescenti – tra ieri e oggi (16 luglio), con il totale che schizza di nuovo a 9 dopo aver sfiorato il Covid-free.

Anche a San Giustino sono 3 i positivi delle ultime 24 ore mentre Citerna e Monte Santa Maria Tiberina tornano entrambi a 1. In controtendenza Umbertide, che con ben 3 negativizzati scende ora a soli 2 casi complessivi. Restano a 0 Lisciano, Montone e Pietralunga.

Stamattina è arrivato anche l’ennesimo appello a vaccinarsi e completare il ciclo delle due dosi dalla dottoressa Daniela Felicioni, direttore del distretto sanitario Altotevere umbro Usl 1. “Occorre anche mettere in atto le misure di protezione e distanziamento per non vanificare gli sforzi finora fatti”.