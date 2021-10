Covid scuola, raddoppiano classi in isolamento | Assisi, situazione "calda"

Alla data di venerdì 22 ottobre sono 39 gli alunni positivi al Covid, 3 in più rispetto a tre giorni prima, ma raddoppiano le classi in isolamento

Raddoppiano in Umbria le classi in isolamento per il Covid e triplicano quelle “in attenzione”, dove cioè gli studenti vengono sottoposti ad un primo tampone e poi ad un altro dopo 5 giorni pur continuando a frequentare le lezioni.

In realtà, però, gli alunni positivi sono appena 3 in più rispetto a tre giorni prima e la situazione “calda” è quella di Assisi, mentre è rientrato l’allarme di Montegabbione. E’ la Regione Umbria a fornire i dati aggiornati a venerdì 22 ottobre sulla situazione nelle scuole, raffrontata a quella di tre giorni prima.

Nel dettaglio, sono 39 (3 in più) alla data di venerdì gli alunni positivi al Covid, con 6 diversi cluster (dove cioè ci sono più studenti positivi nella stessa classe). Positive anche 8 persone tra il personale scolastico. In totale sono dunque 25 le classi in isolamento (tre giorni prima erano 13). A questa situazione si aggiungono 35 classi in attenzione, sottoposte cioè a sorveglianza sanitaria, per un totale di 583 alunni sottoposti a tampone. Sorveglianza sanitaria anche per 101 tra docenti ed altro personale scolastico.