Covid, a Perugia superati i 300 positivi | La situazione al Trasimeno

Contagi in crescita nel capoluogo e nel comprensorio del lago, con Piegaro, Corciano e Magione osservate speciali

Superata la soglia dei 300 positivi al Covide nel comune di Perugia. Dove l’ultimo bollettino della protezione civile, aggiornato alle ore 10 di giovedì 16 dicembre, conta 333 persone attualmente infettate, dopo i 62 casi registrati nell’ultimo giorno. Restano 6 i perugini ricoverati in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva.

Nel Trasimeno resta alta l’attenzione su Piegaro, che con 44 positivi al Covid (13 in più rispetto al giorno precedente) è il comune umbro con la maggiore incidenza di casi per abitante.

Anche due comuni molto legati alle attività del capoluogo, come Corciano e Magione, fanno registrare casi in crescita: nel primo sono 70 i positivi (8 i nuovi casi), nel secondo 13, con il numero degli attualmente contagiati che sale a 46.

A Castiglione del Lago 8 nuovi casi portano a 64 il computo degli attualmente positivi, mentre a Città della Pieve i nuovi contagi sono 2 (18 in totale). Due nuovi contagi a Panicale (14 in totale), nessuno a Paciano (dove resta un positivo), uno a Tuoro (4 in totale) e nessuno a Passignano (3 in totale).