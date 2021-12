Casi Covid a scuola, la situazione al Trasimeno

Tra ritorno in classe e prolungamento delle quarantene, alta l'attenzione sui più piccoli

Mentre l’Umbria avvia la vaccinazione anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, anche il Trasimeno fa i conti con i contagi Covid, in particolare tra gli studenti delle scuole.

Magione

A Magione, dove gli attualmente positivi al Covid sono saliti a 33, quarantena la selezione unica della scuola dell’infanzia di Agello, per un caso positivo tra il personale scolastico. Previsti per giovedì mattina i tamponi per lo screening. Nel frattempo, disposta appunto la quarantena cautelativa.

Piegaro

Balzo dei contagi a Piegaro, dove i positivi al Covid sono 42 (dato di mercoledì sera). Il Comune, in accordo con le autorità sanitarie e con il dirigente dell’Istituto comprensivo, ha deciso di prorogare la didattica a distanza per la scuola primaria di Pietrafitta, in attesa di ulteriori valutazioni. La scuola dell’infanzia riprenderà invece venerdì 17.

Panicale

Bambini tornati in classe nella scuola primaria di Panicale. E anche al nido intercomunale “Piccole Impronte”: i tamponi effettuati ai bambini al momento in isolamento fiduciario, hanno avuto esito negativo. nel territorio comunale i positivi al Covid salgono però a 12.

Castiglione

Nel territorio comunale di Castiglione i casi di positività al Covid sono saliti a 54 dopo gli ultimi 17 tamponi che hanno evidenziato l’infezione. Prosegue l’attività di screening.

Città della Pieve

I casi di positività al Covid risultano 18 in base al bollettino della protezione civile regionale.

Corciano

Sono 64 le persone positive al Covid a Corciano. Due di loro si trovano ricoverate.

Situazione più tranquilla a Tuoro e a Passignano.