Covid, a Gualdo chiusi asilo nido e Cattedrale | Via a screening da 300 tamponi - Tuttoggi

Leggera flessione dei nuovi positivi al Covid-19 a Gualdo Tadino, con 7 casi e un guarito nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi si attesta dunque a 147.

Da oggi (lunedì 9 novembre) è partito lo screening che riguarderà tutti i bambini dell’istituto Bambin Gesù e delle 8 classi poste in isolamento all’Istituto Comprensivo. “All’esito di tutti i circa 300 tamponi – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – prenderemo le decisioni necessarie insieme a dirigenti scolastici ed Asl“.

Domani mattina presso la palestra della Scuola Media “Storelli” verranno invece effettuati i tamponi ai ragazzi delle 6 classi finite in quarantena a seguito della positività di un docente.

Da oggi, per una settimana, sarà chiuso anche l’asilo nido “Peter Pan” di Largo Zagabria, dopo la positività riscontrata ieri in una delle cuoche del plesso. Il nido era l’unico servizio per l’infanzia rimasto aperto, dopo l’ordinanza emanata dal sindaco che aveva chiuso tutte le scuole fino al 14 novembre.

Infine resterà chiusa per i prossimi giorni (non si sa ancora fino a quando) anche la basilica cattedrale di San Benedetto (vedi foto), a causa della quarantena a cui sono stati sottoposti tutti i parroci officianti dopo la positività di un sacerdote ricoverato in ospedale.

“La situazione resta difficile, – commenta Presciutti – oggi sapremo se l’Umbria sarà classificata in area di rischio superiore rispetto ad ora. Le raccomandazioni non cambiano; utilizzate sempre la mascherina, lavare spesso le mani, evitate assembramenti, mantenete le distanze”.