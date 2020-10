Covid, a Fossato di Vico altri 6 positivi | Sindaco impone mascherina h24 - Tuttoggi

Altri 6 casi positivi al Covid-19, in sole 24 ore, nel Comune di Fossato di Vico. A comunicarlo al sindaco Monia Ferracchiato è stato il Dipartimento prevenzione-servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1.

Al momento, dunque, le persone positive nel piccolo Comune della Fascia salgono a 8. Gli ultimi contagi riscontranti, tutti residenti nel fossatano eccetto uno) sono collegati tra loro (ma non a quello del 25 e 29 settembre scorsi) e si trovano in isolamento e in buone condizioni.

“I contagi sono aumentati di molto negli ultimi giorni all’interno del nostro territorio comunale – ha aggiunto il sindaco Ferracchiato – Tutti dobbiamo rispettare in modo ligio le normative e i protocolli anti Covid-19 ed evitare assembramenti anche nelle abitazioni private sia a Fossato di Vico sia negli altri Comuni.

Il primo cittadino, vista la situazione, ha anche predisposto un’ordinanza in cui viene fatto l’obbligo della mascherina all’aperto in tutto il territorio comunale e per tutto il giorno. Inoltre è stato chiesto alle forze dell’ordine di potenziare i controlli per riscontrare il rispetto dei protocolli anti Covid-19.