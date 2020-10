Covid-19, sindaco De Rebotti su organizzazione sanità “Pochi soggetti operativi, i problemi vanno immediatamente risolti” - Tuttoggi

Il primo cittadino, "Cerchiamo in tutti i modi di gestire al meglio la situazione nelle nostre comunità ma non possiamo tacere sull'organizzazione"

“Noi sindaci cerchiamo in tutti i modi di gestire al meglio la situazione nelle nostre comunità ma non possiamo tacere di fronte ad un chiaro problema organizzativo che deve essere immediatamente risolto”.

Lo dichiara il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, a proposito dell’emergenza covid nel ternano-narnese-amerino.

“Questa mattina – sottolinea De Rebotti – ho verificato la profonda difficoltà delle strutture sanitarie nella valutazione dei numerosi casi giacenti sulle scrivanie del territorio.

Per questo faccio appello all’autorità sanitaria regionale, affinché si metta nelle condizioni il dipartimento di igiene di operare al meglio con più personale e mezzi a disposizione.

I casi di positività dall’individuazione della necessità di sottoporre a tampone, all’effettuazione dello stesso ed in caso di positività, tutta la ricostruzione epidemiologica dei contatti con conseguente ed eventuale comunicazione ai soggetti interessati della necessità di isolamento domiciliare fiduciario e, non per ultimo, la necessaria comunicazione repentina ai Comuni per permettere di emettere ordinanza di isolamento contumaciale dei positivi non possono essere procedure affidate a pochi soggetti operativi”, conclude il sindaco di Narni che poi fa il punto della situazione sul territorio comunale.

Il punto

“Al momento è risultata positiva una cittadina narnese da ieri sera, di uno stesso nucleo familiare già interessato da positività.

E’ stata sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo caso, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare gli eventuali contatti”.

Sempre secondo quanto riferito da De Rebotti su Narni il totale resta di 39 positività di cittadini narnesi, 2 positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune, 1 soggetto residente fuori regione ma domiciliato a Narni.

“Si rinnova – conclude il sindaco – l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate e le indicazioni dell’ultimo dpcm. Particolarmente significativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, scaricare ed utilizzare la app “immuni” che permette una più rapida ed efficace individuazione di contatti con casi di positività”.