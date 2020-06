Covid-19 e ospedali, si discute sulla riorganizzazione

Ospedali, si decide la riorganizzazione dell’emergenza Covid-19. Lunedì tra i punti all’ordine del giorno della Terza Commissione consiliare regionale c’è anche la riorganizzazione e il potenziamento della rete ospedaliera in parte stravolta in questi mesi dall’emergenza Coronavirus.

In particolare si parlerà dell’ospedale di Pantalla, trasformato a marzo in Centro Covid ed ora lentamente tornato all’utilizzo per altri servizi sanitari per il territorio, tra le preoccupazioni di cittadini, associazioni e istituzioni locali.

La discussione sulla riorganizzazione dell’emergenza Covid19 – potenziamento rete ospedaliera è prevista pe rle ore 15,30.

Ricoverati con Covid-19

Attualmente in Umbria sono 3 i ricoverati con Coronavirus: 2 all’ospedale di Perugia (uno dei quali in terapia intensiva) e uno a Terni.

Audizione dei medici

Sempre nel pomeriggio di ci sarà l’audizione intersindacale medica dell’Umbria.

Gli altri argomenti della Terza Commissione

In precedenza ci sarà l’audizione rappresentanti associazioni studentesche, Sinistra universitaria, Udu Perugia, Altrascuola, Rete degli studenti medi e Cgil Umbria.

Seguirà l’audizione Asup – Associazione specializzandi Università di Perugia.