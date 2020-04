Covid-19, 18 guariti e nessun nuovo contagio a Umbertide. Residenza "Balducci", tutti negativi - Tuttoggi

Ancora buone notizie, da Umbertide, riguardanti l’emergenza coronavirus. Questo pomeriggio, infatti, dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 è arrivata la comunicazione di altri due cittadini guariti dal Covid-19.

Ad annunciarlo, come sempre, il sindaco Luca Carizia: “Entrambi erano in isolamento domiciliare e uno di loro è domiciliato in un altro Comune. Sono così 18 gli umbertidesi guariti dal virus. Inoltre non sono stati registrati nuovi casi di positività, che attualmente nel nostro territorio comunale sono 8: nello specifico due sono ricoverati in ospedale e 6 in isolamento domiciliare”.

Ottime notizie anche dalla Residenza protetta “Balducci”, dove il responsabile sanitario dottor Carlo Porrozzi ha comunicato che i tamponi eseguiti nei confronti dei 31 ospiti presenti in struttura sono risultati tutti negativi. Stesso risultato anche per il restante personale in servizio, con la negatività di 10 operatori.