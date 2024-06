Costose creme rubate nel sacco della spazzatura, denunciati

I due romeni notati in piazza del Bacio con la merce sospetta da un poliziotto in borghese, che ha chiamato i colleghi

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti nel quartiere di Fontivegge per prevenire i furti, lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori, il personale della polizia di Stato di Perugia ha denunciato due cittadini romeni – rispettivamente classe 1990 e 1993, entrambi gravati da precedenti di polizia – per il reato di ricettazione.

Nello specifico, i due uomini sono stati notati armeggiare con un sacco dell’immondizia da un poliziotto libero dal servizio in Piazza del Bacio, il quale, insospettito, ha subito richiesto l’intervento di una Volante per un controllo più approfondito.

Avvicinati dai poliziotti, i due soggetti sono stati sottoposti a perquisizione che ha dato esito positivo; infatti, all’interno del borsello del 31enne e della busta dell’immondizia gli agenti hanno rinvenuto numerosi articoli per la cura della persona e alimentari dei quali i due uomini non sono stati in grado di motivare il possesso.

Accompagnati presso gli uffici della Questura, al termine delle attività di rito, entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.