Polveri di Prisciano, costituito comitato cittadino - Tuttoggi.info

Polveri di Prisciano, costituito il Comitato Prisciano-Terni Est per ridurre gli impatti industriali-siderurgici provocati da Ast-Arvedi

Nei giorni scorsi si è costituito il Comitato Prisciano-Terni Est, avente sede nell’omonimo quartiere, dai residenti della zona. Il Comitato si pone la finalità di ridurre gli impatti industriali-siderurgici presenti sul quartiere e, di conseguenza, sull’intera città, come attestato dalle indagini ambientali. Per descrivere meglio il disagio vissuto dai residenti, sono esplicative le foto delle polveri presenti sulle auto, nei piazzali e di conseguenza nei polmoni delle persone. La questione che interessa le polveri di Prisciano è argomento che interessa una delle zone della città più colpite dalle emissioni degli stabilimenti delle acciaierie di Terni che, periodicamente, causano fenomeni allarmanti per la salute dei cittadini. Lo scorso 26 gennaio l’assessore all’Ambiente, Mascia Aniello, aveva attaccato Ast per uno dei fenomeni di rilascio di polveri bianche. Non solo: il 23 febbraio Arpa aveva registrato un importante innalzamento del livello delle polveri in seguito a un ulteriore episodio di ‘fumate bianche’ dai camini dell’Ast.