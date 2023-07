Così svaligiavano le case: scoperti dai carabinieri

Operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga e i furti nelle abitazioni di Umbria e Toscana: 5 provvedimenti

Nella casa di Olmo che occupavano era un via-vai di persone, provenienti anche da fuori regione, per acquistare droga. I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia sono rimasti appostati per giorni fuori da quell’appartamento occupato da un cittadino albanese. Che sembrava essere aiutato, nell’attività di spaccio di cocaina e marijuana, dalla fidanzata rumena e dal fratello di lei.

Dopo l’arresto di un cliente albanese che aveva appena acquistato cocaina, nell’abitazione i militari hanno infatti trovato 8 kg di marijuana.

I furti

Le indagini hanno poi portato a collegare l’albanese a un gruppo di stranieri specializzati nei furti in appartamento. In particolare, aveva l’incarico di reperire le auto per accompagnare i complici nelle abitazioni da svaligiare. Ben 19 i furti consumati dalla banda e 6 tentati, in Umbria e in Toscana, tra agosto e novembre 2022.

Furti compiuti nel tardo pomeriggio, dei giorni infrasettimanali, da due persone che indossavano scaldacollo e cappelli per celarne il volto. Le case venivano scelte a caso tra quelle al momento senza i proprietari, non protette da sistemi di allarme.

Per le indagini hanno avuto un’importanza fondamentale le immagini acquisite attraverso sistemi di videosorveglianza pubblica e privata.

Lo scorso novembre alcuni degli indagati sono stati sorpresi durante un furto in un’abitazione di Bastia Umbra e arrestati.

Le perquisizioni hanno poi consentito di recuperare varia refurtiva e mezzo chilo di cocaina.

I provvedimenti

Come comunica il procuratore Raffaele Cantone, l’ordinanza di applicazione di misura cautelare ha riguardato cinque persone, di cui una per la custodia in carcere, due per gli arresti domiciliari, un divieto di dimora in Umbria e un’obbligo di firma e di dimora a Perugia.

Due dei cinque non sono stati ancora fermati e sono ricercati in Italia e in Albania.