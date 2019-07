Corsa dei Vaporetti, il bilancio positivo della 55esima edizione – foto

L’edizione numero 55 della Corsa dei Vaporetti, che si è conclusa con la consueta cena a bordo piscina e l’elezione di Miss Vaporetto 2019 Alessia Leonardi, sicuramente è stata di grande successo in termini di numeri, basti pensare ai ben 62 equipaggi partecipanti, al sold out dell’area del Food Festival e al boom di visualizzazioni per la diretta streaming che è stata seguita da ogni parte d’Italia e del mondo.

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori che da subito hanno avuto l’appoggio dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco De Augustinis, sempre presente alle iniziative organizzate dal Comitato a partire dalla presentazione del progetto con le scuole, che si è tenuta ad aprile, fino alla cena delle premiazioni di qualche settimana fa, ha dall’inizio compreso la bontà di un progetto che è stato concepito ad uso e consumo degli spoletini per valorizzare una tradizione popolare tramandata negli anni e farvi avvicinare anche le nuove generazioni, grazie alle innumerevoli iniziative dedicate ai più piccoli e alla collaborazione con le scuole del territorio.

“Complice il meteo, quest’anno piazze e strade interessate dal percorso sono state prese d’assalto dagli spoletini – spiega Fabrizio Luchetti – Presidente del Comitato Vaporetti Spoleto – e non solo. Un imponente dispiego di volontari, personale sanitario e addetto alla sicurezza ha presidiato il tracciato per tutto il tempo consentendo lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. Voglio ringraziare tutti loro per la collaborazione e l’impegno profuso.”

Ad aggiudicarsi il trofeo, realizzato da Paolo Conti per la 55esima edizione della Corsa dei Vaporetti di Spoleto, è stato l’equipaggio n° 22 Pizzeria La Rotonda, Emmanuele Loretoni e Gabriele Mancini, mentre la categoria A2 è andata al n° 98 Regoli Arredamenti con Andrea Scocchetti e Alessandro Cruciani. Il Mastro vetraio Conti ha realizzato in passato trofei che oggi sono nelle case di sportivi blasonati quali Andrea Lucchetta, Max Biaggi, Carlos Checa e Marco Simoncelli.

Nel Trofeo Tecnokar la meglio l’ha avuta l’equipaggio under18 composto da Filippo Radici e Filippo Clarici. Ma venerdi 21 è stato anche il momento dell’elezione di Miss Vaporetto 2019 Alessia Leonardi. Seconda classificata Fanny Tardioli e terza Virginia Maggi. Per le Under 18 vince Flavia Scatena, seconda Adele Antonini, terza Alessia Benedetti.

Il premio social, messo in palio da Tuttoggi.info, è andato all’equipaggio n° 117 Martiniani Sergio Sky con lo spingitore Giorgio Calabresi, il guidatore Marco Calabresi e la Miss Giorgia Lucci.

“È stata davvero una bellissima edizione della Corsa dei Vaporetti – continua Luchetti – che ha messo d’accordo tutti e ha riscosso molto successo anche online. La diretta streaming, per la quale dobbiamo ringraziare IVO, il più grande operatore wireless dell’Italia centrale, è stata seguita da tutto il mondo con il picco degli oltre 500 utenti collegati contemporaneamente. Abbiamo registrato visite dagli Stati Uniti, dall’ Ungheria, persino dalle Maldive. Su facebook, i video hanno ottenuto 12mila visualizzazioni. Si è parlato tanto di noi grazie alla stampa locale e presto si tornerà a parlare dei Vaporetti perché il Comitato Organizzato e AVIS Spoleto sono già a lavoro per l’edizione numero 56. Grazie a tutti.”

Sulla pagina Facebook Vaporetti Spoleto album completo delle foto di Sergio Giustini

