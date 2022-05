Corsa all'Anello, Fraporta vince il Bravio | Tutti i premi - Tuttoggi

Corteo

Per quanto riguarda il corteo: Mezule ha totalizzato 8 punti (3 per il comportamento, 3 per la caratterizzazione dei personaggi e 2 per i complementi); Fraporta 12 punti ( 4 per il comportamento, 4 per la caratterizzazione dei personaggi e 4 per i complementi); Santa Maria 13 punti (3 per il comportamento, 5 per la caratterizzazione dei personaggi e 5 per i complementi).

Ambiente e giornata medievale

Invece, per l’ambiente: Mezule ha ottenuto 15 punti (7 per la verosimiglianza e 8 per la scenografia); Fraporta 17 punti (9 per la verosimiglianza e 8 per la scenografia); Santa Maria 18 punti (9 per la verosimiglianza e 9 per la scenografia). In giornata medievale, Mezule ha guadagnato 15 punti, Fraporta 16 e Santa Maria 13.

Altri premi

Il premio Ludovico Mancinelli Scotti per il miglior costumante del corteo storico, inoltre, è stato assegnato a Cesare Alessandrini, contestabile del terziere Santa Maria. A vincere il premio musici “Massimo Morelli”, poi, il gruppo musici del terziere Fraporta con 42 punti. Il premio speciale “Filippo Sini”, infine, è stato assegnato ad Andrea Nicola Lunetti, storico tamburino di Fraporta, molto legato al gruppo musici e al terziere, prematuramente scomparso.