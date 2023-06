Corpus Domini Orvieto, disciplina della circolazione e ordinanza anti-vetro - Tuttoggi.info

Corpus Domini 2023: l'ordinanza anti-vetro e quella che disciplina la circolazione da venerdì 9 a domenica 11 giugno.

La città di Orvieto è pronta a immergersi nelle rievocazioni storiche e nelle tradizionali manifestazioni che accompagnano la festività del Corpus Domini. Per consentire il regolare svolgimento del Corteo delle Dame, della Staffetta dei Quartieri, del Corteo Storico e del Concerto del Corpus Domini, il Settore Polizia locale e Mobilità ha emanato un’ordinanza che disciplina la circolazione da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023.

I provvedimenti

Venerdì 9 giugno 2023 – Corteo delle Dame



Dalle 16.00 fino al termine della manifestazione è vietata la sosta con rimozione dei veicoli lungo tutto il percorso del Corteo delle Dame.

Dalle 21.00 fino al termine della manifestazione è vietata la circolazione lungo tutto il percorso del Corteo delle Dame

Dalle 18.00 alle 24.00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli all’interno della ex Caserma Piave nella parte antistante l’ingresso della sede del Corteo Storico e su tutta l’area di parcheggio a disco orario antistante la ex Palazzina Comando.

Dalle 18.00 alle 24.00 viene autorizzata la sosta dei veicoli dei figuranti partecipanti al corteo sugli spazi a strisce gialle riservate a bus turistici in Piazza D’Armi.

A decorrere dalle 20,30, fino al termine, viene istituito il blocco della circolazione stradale, ad eccezione dei residenti del centro storico e del servizio del trasporto pubblico locale, con deviazione dei flussi veicolari presso il parcheggio del Campo della Fiera e il parcheggio di Via Roma.

Potrà essere consentita una breve riapertura della circolazione stradale, per il transito di veicoli per motivi eccezionali, nei momenti in cui le vie non sono impegnate dal Corteo delle Dame.

Dalle 20.30 alle 24.00 è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli in Piazza Duomo.

Il servizio del trasporto pubblico locale viene così disciplinato:

– Tutte le linee del trasporto pubblico locale dirette in Piazza Duomo dopo le 20.30 si attesteranno come capolinea in Piazza Marconi;

– Tutte le linee del trasporto pubblico locale in arrivo a Piazza della Repubblica effettueranno il percorso normale fino alle 20.30. Dalle 20.30 il capolinea sarà spostato in strada di Porta Romana (area Fiorenzi).



Sabato 10 giugno 2023 – Staffetta dei Quartieri



Dalle 20.00 alle 24.00 è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in Piazza Duomo, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione della Staffetta dei Quartieri.

Dalle 21.00 al termine è vietata la circolazione veicolare in via Soliana, via delle Scalette, vicolo di Maurizio, via Cesare Nebbia, Largo Ravelli, via Felice Cavallotti, Corso Cavour, con deviazione a destra su via Angelo da Orvieto, via Luca Signorelli, Piazza Gualterio e via dei Gualtieri.

L’organizzazione dei servizi, per la buona riuscita della manifestazione, sarà curata direttamente dall’Ufficio di Polizia Locale, dal Servizio Segnaletica Stradale, dai volontari della Protezione Civile di Orvieto e dagli organizzatori della staffetta.

Dalle 19.00 alle 24.00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Marconi, limitatamente all’area di sosta posta lungo il muro vescovile fino alla confluenza con via Cesare Nebbia, in via delle Scalette e vicolo di Maurizio.

La circolazione del servizio di trasporto pubblico locale sarà così disciplinata:

– Circolare C, dalle ore 20.00 fino al termine delle corse, da Porta Maggiore svolterà a destra su Strada delle Conce con rientro in Piazza Cahen.

– Circolare A ,dalle ore 20.00 fino al termine delle corse, farà capolinea in Piazza Cahen con possibilità di estensione fino a Piazza Marconi.

Domenica 11 giugno 2023 – Corpus Domini

Dalle 03.00 alle ore 14.00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli lungo tutto il percorso del Corteo Storico e della Processione Religiosa.

Dalle 8.00 alle 14.00 è vietata la circolazione in città di tutti i veicoli, lungo tutto il percorso del Corteo Storico e della Processione Religiosa.

E’ vietata la circolazione di tutti i veicoli dalle ore 09,00 alle ore 14,00 tra Porta Maggiore e Piazza della Repubblica – Piazza Cahen – Via Roma – Corso Cavour – Via Postierla.

Il divieto di circolazione non si estende agli automezzi appartenenti ai servizi di Stato Civile e Militare, della C.R.I. e dei servizi sanitari e Polizia nel caso di effettiva esigenza o di grave emergenza di pubblico interesse.

Qualora vi siano necessità di transiti per acquisto medicinali urgenti presso la farmacia sita nel centro storico, detti veicoli verranno indirizzati presso la farmacia di turno situata in periferia.

Dalle 07.00 alle 24.00 è vietata la sosta, con rimozione dei veicoli, in tutta Piazza Marconi, a eccezione dei veicoli autorizzati.

Dalle 03.00 alle 14.00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli all’interno della ex Caserma Piave nel tratto antistante l’ingresso della sede del Corteo Storico e su tutta l’area di parcheggio a disco orario antistante la ex Palazzina Comando.

Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 viene autorizzata la sosta dei veicoli dei figuranti partecipanti al corteo sugli spazi a strisce gialle riservate a bus turistici in Piazza D’Armi.

La circolazione del servizio trasporto pubblico locale sarà così disciplinata:

– Circolare B, linea 5, linea 14 e tutte le altre linee aggiuntive effettueranno capolinea in strada di Porta Romana (area Fiorenzi);

– Circolare A effettuerà il capolinea in Piazza Marconi anziché Piazza Duomo; intorno alle ore 13.00, orario di rientro del corteo storico che percorrerà via Soliana e via Postierla, il servizio verrà temporaneamente sospeso.



Il servizio di taxi e dell’autonoleggio da rimessa seguirà la stessa disciplina prevista per gli autobus di linea e sarà consentito l’accesso fino alle 9.00 ai possessori di garage all’interno del centro storico e ai figuranti che parteciperanno al corteo muniti di autorizzazione.



Domenica 11 giugno 2023: Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza:



Il corteo della Banda Musicale della Guardia di Finanza partirà da Piazza XXIX Marzo seguendo il seguente percorso: Via Felice Cavallotti, Corso Cavour, Via del Duomo, Piazza Duomo.

Dalle 14.00 alle 21.00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Via Felice Cavallotti ed in Piazza XXIX Marzo in tutto il perimetro del giardino.



In deroga a quanto sopra e compatibilmente con l’ingombro delle strade causati dai cortei sarà consentita la circolazione dei veicoli di soccorso, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in servizio di emergenza.

La Banda della Guardia di Finanza per il Concerto del Corpus Domini

E’ la Banda musicale della Guardia di Finanza, dunque, la protagonista di “Camminiamo insieme per la pace”, il tradizionale Concerto del Corpus Domini che si terrà domenica 11 giugno alle 19 in Piazza Duomo, a Orvieto.



L’evento è organizzato dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Luogotenenza per l’Italia Centrale Appenninica, con la collaborazione del Comune di Orvieto e del Lions Club Orvieto, con il patrocinio della Regione Umbria. Partner dell’iniziativa Opera del Duomo e Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.



Nel programma le musiche del “Te Deum” di Marc Antoine Charpentier, “I Lombardi alla prima crociata” di Giuseppe Verdi, “Cleopatra”, la marcia trionfale del compositore orvietano Luigi Mancinelli, “Fanfare and Hymn for the Peace” di Marco Somadossi, “Mission” di Ennio Morricone, “Libertango” di Astor Piazzolla, “I dont’ mean a thing” di Duke Ellington, “You are the sunshine” di Stevie Wonder e “Il canto degli italiani” di Michele Novaro.

Nata nel 1926, la Banda della Guardia di Finanza è una delle più prestigiose compagini musicali a livello internazionale, con un vasto repertorio che comprende brani originali e trascrizioni, e spazia dalla musica di tradizione a quella contemporanea. Oggi è diretta dal maestro Leonardo Laserra Ingrosso, compositore e trascrittore, che collabora da alcuni anni con direttori d’orchestra di fama mondiale.

Ordinanza anti-vetro nel centro storico

Dalle 9 alle 21 di domenica 11 giugno 2023, infine, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico di Orvieto.

A disporlo l’ordinanza firmata dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, in occasione delle festività del Corpus Domini, in considerazione del numero di persone che si concentreranno nel centro storico per assistere al Corteo Storico e al Concerto del Corpus Domini in Piazza Duomo.



In deroga al divieto sarà consentita la somministrazione con servizio al tavolo delle bevande in contenitori di vetro di modeste dimensioni, con obbligo al personale dell’esercizio di curare la rimozione dei contenitori una volta terminata la consumazione da parte del cliente.