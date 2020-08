Coronavirus, un solo nuovo positivo in Umbria

Coronavirus, un solo nuovo caso positivo in Umbria nelle ultime 24 ore. E’ quanto certifica il bollettino della Protezione civile regionale emesso poco fa.

Dopo i casi al convento francescano di Assisi (legati ad arrivi di novizi dall’estero) ed a Terni, dunque, in Umbria i contagi tornano a scendere sensibilmente.

Gli attualmente positivi al Covid-19 nella regione sono 57, con una lieve riduzione (-3,4%). E questo grazie all’aumento dei guariti.

C’è però un ricoverato in più in ospedale. Attualmente risultano dunque 6 ricoverati con Coronavirus a Terni e 3 a Perugia, nessuno dei quali in terapia intensiva.

I positivi al Covid

Le persone attualmente positive al Covid sono dunque: una ad Amelia, 18 ad Assisi, 2 a Castel Ritaldi, una a Ficulle, una a Orvieto, 7 a Passignano sul Trasimeno, 4 a Perugia, 2 a Spoleto, una a Stroncone, 13 a Trni, 2 a Trevi, 4 di fuori regione.

Il caso dei frati di Assisi, Pastorelli contro la Rai

Non sono stati trovati altri positivi al Covid al Sacro Convento di Assisi, dove tutti i frati sono stati sottoposti a tampone.

Il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, intanto ha scritto una

lettera di protesta ai vertici Rai “per il modo allarmistico di

confezionare le notizie sulla positività al covid-19 di alcuni frati nei

telegiornali nazionali”. Per Pastorelli bisogna “smettere di fare

terrorismo mediatico, perché così si penalizza una città bella e sicura

come Assisi”.