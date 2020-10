Coronavirus, un ricovero a Bettona: positivi anche i familiari

Appartengono allo stesso nucleo familiare le 4 persone residenti a Bettona risultate positive al Coronavirus. I tamponi eseguiti sulla persona trovata positiva giovedì hanno dato esito positivo per altri 3 familiari.

Sono tutti adulti e nella famiglia non ci sono minori in età scolastica” informa il sindaco Lamberto Marcantonini. Che aggiunge: “Abbiamo attivato tutti i protocolli e le linee guida previsti dalle autorità”.

Uno dei componenti della famiglia di Bettona è stato trasferito in ospedale in via precauzionale. Gli altri non presenterebbero sintomi e sono a casa in isolamento contumaciale.