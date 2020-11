Coronavirus, Umbria resta arancione fino al 3 dicembre | Tutte le zone in Italia - Tuttoggi

La conferma del posizionamento in fascia 3 è stato stabilito sulla base dei dati epidemiologici e avrà validità fino al prossimo 3 dicembre

E di questa mattina la firma dell’ordinanza da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, con la conferma di rinnovo della condizione in zona arancione dell’Umbria.

La conferma del posizionamento in fascia 3, è stato stabilito sulla base dei dati epidemiologici e di risposta alla pandemia della regione, che sono pervenuti al Ministero e avrà validità fino al prossimo 3 dicembre.

Questa la nota dell’ordinanza:

“Si rinnovano le misure restrittive contenute nel precedente provvedimento del 10 novembre 2020 per le Regioni Basilicata, Liguria e Umbria, che restano in zona arancione, e per la Provincia Autonoma di Bolzano, che resta in zona rossa. La nuova Ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020″.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente: