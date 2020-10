Coronavirus, l'Umbria arriva a 700 contagiati | +72 in un giorno, 1 decesso - Tuttoggi

Deceduta una donna di 77 anni, residente a Terni, positiva al Covid. La paziente era ricoverata dal 13 agosto scorso. 11 guariti

Aggiornato il punto sui contagi da coronavirus in Umbria, con i dati forniti dalle USL locali e coordinati dalla Protezione Civile: alle 10:38 del 4 ottobre risultano 72 nuovi contagi, che portano il numero complessivo degli attualmente positivi esattamente a 700.

Sale dunque la curva dei contagi, ma soprattutto si allarga la forbice tra i nuovi positivi e i guariti (solamente 11) delle ultime 24 ore.

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre all’ospedale di Terni è deceduta una donna di 77 anni, residente a Terni, positiva al Covid. La paziente era ricoverata dal 13 agosto scorso. Il numero dei decessi in Umbria dall’inizio della pandemia sale così a 86.

Ricoveri e tamponi

Sale di 4 il numero di ricoverati nei reparti Covid dell’Umbria, per un totale di 46 pazienti: 5 a Città di Castello, 22 a Perugia (3 in terapia intensiva) e 19 a Terni (1 in terapia intensiva).

Aumentata anche la necessità di effettuare tamponi di verifica: 2.126 dall’ultimo aggiornamento di ieri mattina. Una percentuale del 3,38% di incidenza dei positivi riscontrati sul numero totale dei test.

I dati aggiornati nel dettaglio

Questi i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore, comune per comune:

Arrone (+1)

Assisi (+4)

Bastia Umbra (+3)

Bettona (+1)

Bevagna (+1)

Castiglione del Lago (+1)

Città di Castello (+2)

Corciano (+9)

Foligno (+5)

Fossato di Vico (+3)

fuori regione (+1)

Gualdo Cattaneo (+3)

Magione (+5)

Montefranco (+1)

Narni (+1)

Orvieto (+2)

Panicale (+1)

Passignano sul Trasimeno (+2)

Perugia (+23)

Piegaro (+1)

Terni (+1)

Così le persone dichiarate guarite: Acquasparta (-1), Amelia (-3), Bevagna (-1), Ferentillo (-1). San Giustino (-1), Terni (-3)

Situazione attuale del coronavirus in Umbria

Questa la situazione generale dei positivi al Covid-19, comune per comune, aggiornata a questa mattina, venerdì 4 ottobre. Eventuali scostamenti possono essere riferiti a disallineamenti rispetto alle banche dati delle Usl o alle comunicazioni fatte ai sindaci.

Alviano 1 , Amelia 2, Arrone 2, Assisi 20, Attigliano 3, Bastia Umbra 36, Bettona 6, Bevagna 4, Cannara 1, Castel Ritaldi 1, Castiglione del Lago 1, Citerna 4, Città della Pieve 4, Città di Castello 18, Collazzone 3, Corciano 25, Foligno 33, Fossato di Vico 8, fuori regione 57, Giano dell’Umbria 1, Gualdo Cattaneo 5, Gualdo Tadino 8, Guardea 1, Gubbio 5, Magione 9, Marsciano 2, Massa Martana 3, Montecastrilli 1, Montecchio 1, Montefranco 1, Narni 9, Nocera Umbra 3, Norcia 5, Orvieto 10, Panicale 15, Passignano sul Trasimeno 4, Perugia 213, Piegaro 2, Pietralunga 1, Polino 2, San Gemini 1, San Giustino 5, San Venanzo 1, Sant’Anatolia di Narco 2, Sellano 8, Sigillo 4, Spello 3, Spoleto 27, Stroncone 2, Terni 106, Todi 6, Trevi 2, Umbertide 3.