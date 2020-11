Coronavirus, smart working e test rapidi contro il Coronavirus

A Todi contro il Coronavirus smart working e test rapidi ai dipendenti comunali.

In ottemperanza ai dettami del Governo, dirigenti e impiegati sono passati – laddove le mansioni lo consentano – alla modalità di lavoro Smart Working.

Covid, Ruggiano: basta paura

Ci sono tuttavia fattispecie che non lo consentono: è il caso degli operai o degli addetti alle manutenzioni. Per questo, l’amministrazione comunale ha voluto investire sulla sicurezza del proprio personale mettendo in atto una capillare campagna di prevenzione e controllo. Dopo aver acquisito un congruo numero di test rapidi ha provveduto a stipulare un accordo con la locale sezione della Croce Rossa Italiana per l’effettuazione degli stessi.

L’azione diagnostica consentirà di modulare l’organizzazione del lavoro, prevenendo e limitando al minimo le ripercussioni sull’operatività dei diversi settori.