Coronavirus, positivo un dipendente comunale - Tuttoggi

Era in ferie da alcuni giorni e ha avuto contatti ridotti con cittadini e turisti, dice la giunta Proietti

Dopo i quattordici frati, ad Assisi c’è anche la positività di un dipendente comunale. Lo annuncia l’amministrazione comunale: “Una persona che lavora in Comune è risultata oggi positiva al coronavirus. La situazione è sotto controllo, continuamente monitorata, il dipendente comunale si trovava in ferie da alcuni giorni per cui i contatti con colleghi di lavoro e cittadini sono stati estremamente ridotti”.

“La ASL ha già individuato, come da protocollo, i soggetti – tra cui un ridottissimo numero di dipendenti comunali – che a scopo precauzionale sono stati sottoposti o da sottoporre a tampone. Nuovamente il sindaco Stefania Proietti ribadisce e raccomanda estrema prudenza, invita la cittadinanza ad adottare tutte le misure di sicurezza come l’uso della mascherina e il distanziamento. Complessivamente ad Assisi i casi positivi ad oggi sono in totale 6 al coronavirus”.