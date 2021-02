Coronavirus, positivi ancora in calo a Perugia, ma con 7 delle 13 vittime in Umbria

A Perugia gli attualmente positivi scesi a 1703 | dall'inizio della pandemia sono 240 le vittime perugine del Covid

Coronavirus, positivi ancora in calo a Perugia. Dove però si contano 7 delle 13 vittime in Umbria nell’ultimo giorno.

In base al bollettino della protezione civile regionale (aggiornato alle ore 11.55 di oggi, domenica 28 febbraio), infatti 13 le vittime nell’ultimo giorno per conseguenze legate al Covid. Di queste, 7 sono persone residenti a Perugia (gli altri decessi a Bastia, Foligno, Marsciano, Spello, Terni e una di fuori regione). A Perugia sono 240 le vittime per conseguenze legate al Covid dall’inizio della pandemia.

I contagi

Calano i contagi in Umbria (212 nell’ultimo giorno, con gli attualmente positivi che scendono a 8141). E calano a Perugia: qui gli attualmente positivi sono ora 1703, con 21 nuovi contagi e 58 persone guarite nelle ultime ore. I perugini in ospedale sono 121, di cui 8 in terapia intensiva.

In Umbria i pazienti Covid ricoverati sono saliti a 513, di cui 77 in terapia intensiva.

All’ospedale di Perugia ci sono attualmente 132 pazienti Covid, di cui 25 in terapia intensiva. Quindici i pazienti all’ospedale da campo.

A Cociano sono 6 i nuovi contagi, con gli attualmente positivi al Coronavirus che scendono a 132. Sempre sette i pazienti ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Un solo nuovo contagio a Deruta, dove i positivi scendono a 61. C’è però un quinto paziente ricoverato.

Nessun nuovo contagio a Torgiano, dove i positivi al Coronavirus scendono a 83. Tre i ricoverati, nessuno in terapia intensiva.