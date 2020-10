Coronavirus Narni, 20 nuovi contagi e 5 guariti | 95 positivi in tutto - Tuttoggi

A dare la notizia dei cittadini narnesi contagiati dal Covid è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti

20 nuovi casi di positività al Coronavirus e 5 soggetti guariti. A dare la notizia dei cittadini narnesi contagiati dal Covid è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti.

Dopo la somministrazione dei tamponi del fine settimana ed in base alle comunicazioni ufficiali della Usl arrivate tra ieri sera, tra stamattina ed oggi pomeriggio, sono risultati positivi al COVID-19 venti cittadini narnesi e cinque cittadini narnesi (di cui uno domiciliato in altro comune) sono risultati guariti in esito al tampone negativo.

95 positivi a Narni

Quindi la situazione aggiornata al momento è di 90 positività di cittadini narnesi, 1 positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune, 4 soggetti residenti fuori regione ma domiciliati a Narni. Totale 95 Risultano inoltre ospedalizzati (dati non comunicati al Comune ma gestiti direttamente dai presidi ospedalieri) quattro cittadini narnesi.

Contagi in famiglia

“I nuovi casi sono strettamente legati a contatti in ambito familiare o a contatti con altri casi – spiega il sindaco De Rebotti – Spero, come anticipato sabato scorso, di assistere da ora in poi ad una trasmissione di dati puntuale e aggiornata continuamente. Il che permette di mettersi in contatto altrettanto puntualmente con le persone interessate e seguirle attentamente come si è cercato di fare fino ad ora. È il momento, al di là di quello che prevedono Ordinanze e Decreti, di metterci del nostro per invertire la traiettoria presa. Ognuno seguendo la massima cautela ed accortezza”.