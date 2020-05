Coronavirus, l'Hagakure Karate non si ferma - Tuttoggi

Hagakure Karate, pur nel rispetto dei decreti che via via si sono susseguiti dal 4 marzo in poi, non si è mai fermata!

Ad un primo momento di naturale disorientamento, dovuto alla totale chiusura dei corsi in tutti e 3 i centri di Todi e Sant’Enea si è poi via via strutturata una attività regolare ed importante che ci vedrà pronti non appena sarà possibile rimettere piede in palestra.

Il gruppo agonistico di Kumite (combattimento), che tante gioie e medaglie ci ha regalato, vista l’impossibilità materiale di combattere è stato “dirottato” verso la preparazione fisica e il miglioramento della tecnica. 12 “eroi” che da quando si sono chiuse le attività si allenano a casa con 6 sedute settimanali suddivise tra preparazione fisica guidata dal Dott. Carboni Gianluca e da lezioni tecniche guidate in video lezione dai maestri Rubicondi Rossano e Puleo Francesco.

“E’ proprio nei momenti di crisi che bisogna trovare la forza di reagire e lavorare per creare le opportunità future, quando riprenderanno le gare i nostri “guerrieri” saranno pronti!”.

Per gli agonisti di kata (forma) invece si sono aperte delle opportunità maggiori con dei veri e propri tornei, anzi e-tournament perchè on-line. In pratica gli atleti registrano e poi inviano attraverso un apposita piattaforma le loro prove che poi vengono giudicate da arbitri con relativo punteggio.

Il primo a sperimentare questa novità è stato proprio il maestro Rubicondi che si è cimentato in una gara internazionale riservata agli over 35 con atleti iscritti da tutti e 5 i continenti che lo ha visto classificarsi al 5o. posto assoluto.

Ora inizieranno a gareggiare i veri atleti agonisti.

A tutti gli altri iscritti Hagakure offre gratuitamente 2 lezioni settimanali, sempre on line, sempre da casa ed in sicurezza divise per cinture.

Così facendo teniamo acceso il “fuoco” del karate per quando potremo riprendere a tirare calci e pugni in allegria e soprattutto insieme.

