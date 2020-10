Coronavirus, un giovane positivo a Trevi. Il sindaco: “Rispettiamo le regole”

Un nuovo caso positivo da Coronavirus a Trevi. Si tratta di un giovane, con lieve sintomatologia, che non ha bisogno di ricovero ospedaliero, essendo affidato alle cure dei sanitari nel proprio domicilio. Il sindaco Bernardino Sperandio comunica di aver emesso ordinanza per l’attivazione dell’isolamento contumaciale per 14 giorni.

Coronavirus a Trevi: i numeri

Il quadro è dunque di un soggetto positivo, un guarito e 11 in isolamento. Quindi l’allarme del sindaco Sperandio: “Diventa quindi ancor più stringente la necessità di attivare tutti gli strumenti a disposizione per prevenire il contagio da Covid-19. Vi invito pertanto a scaricare la App Immuni ( www.immuni.it ) oltre ad osservare rigorosamente tutte le norme previste. collaboriamo per tutelare la salute di tutti ed evitare altri lockdown“.