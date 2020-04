Coronavirus, donato un altro ventilatore polmonare all’ospedale di Perugia

Prosegue la mobilitazione a favore dell’ospedale di Perugia, in prima linea nella lotta al Coronavirus. Non solo aziende, enti e privati cittadini continuano ad effettuare donazioni a favore dell’Azienda ospedaliera. Anche la “Fondazione umbra cuore e ipertensione” ha effettuato la donazione di un ventilatore di ultima generazione alla struttura complessa di Cardiologia del Santa Maria della Misericordia.

Si tratta, come spiega il presidente della Onlus Paolo Verdecchia, “di un apparecchio utile sia per la ventilazione invasiva, che per quella non invasiva, che contribuisce all’assistenza dei pazienti con grave infezione da coronavirus e conseguente insufficienza respiratoria” .

L’apparecchiatura, del valore di 11mila euro, è già attiva da alcuni giorni, ed un particolare apprezzamento per la donazione è stato espresso dal direttore della struttura Claudio Cavallini, che di recente aveva già ricevuto altre apparecchiature dalla medesima Fondazione.