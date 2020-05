Coronavirus, con oltre 100 volontari la Croce Rossa di Spello in campo

Sin dal manifestarsi dell’emergenza Covid-19, il Comitato di Spello della Croce Rossa Italiana (nella foto di repertorio) è subito sceso in prima linea per fornire alla comunità un fondamentale supporto logistico, sanitario e di trasporto. Un grande supporto, portato avanti anche da altre associazioni. Il Comitato, con i suoi 95 volontari e 7 temporanei, nella fase emergenziale ha intensificando tutti i servizi dedicati a sostenere le persone più vulnerabili, come le consegne a domicilio di generi alimentari, medicinali, oltre al trasporto per visite mediche negli ospedali della Regione.

Le attività della Cri di Spello

I volontari hanno inoltre continuato a gestire l’erogazione del sostegno alimentare integrativo a nuclei familiari bisognosi sulla base di una convenzione stipulata con il Banco alimentare. Fondamentale è stato anche il supporto fornito nella distribuzione delle mascherine donate dalla Pro Spello e nella preparazione dei pacchi di generi alimentari per persone e nuclei familiari, individuati dall’Ufficio servizi sociali, che si sono trovati in difficoltà economica in seguito all’emergenza sanitaria.

Il grazie delle istituzioni

“Grazie al grande spirito di solidarietà di molti cittadini, il volontariato spellano ha offerto un impegno concreto e quotidiano per affrontare l’emergenza – commenta il sindaco Moreno Landrini –. In questo difficile momento, i nostri volontari hanno dimostrato cosa significa essere una comunità, donando agli altri il loro tempo e le loro competenze”. “Il Comitato anche in questa delicata fase non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili. – continua l’assessore ai servizi sociali Rosanna Zaroli – ; un ringraziamento ai volontari che con serietà e senso di responsabilità hanno continuato ad adempiere la loro missione contribuendo a difendere la salute e la vita. Il valore di una comunità si vede proprio nei momenti di difficoltà quando riesce a far convergere le risorse migliori a supporto delle persone più esposte”. “I volontari con grande impegno non si sono tirati indietro e anche nell’emergenza Coronavirus hanno messo a disposizione il loro tempo libero e loro competenze – afferma il presidente Adele Guercini nel ringraziare tutti –. Importante è stato anche l’aiuto fornito da 7 operatori“.