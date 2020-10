Coronavirus, balzo a Foligno ma i positivi aumentano ovunque

La conta dei positivi al Coronavirus, oggi, porta numeri in crescita su tutti i comuni del comprensorio. L’aumento più alto è quello dei positivi al Coronavirus a Foligno, dove i nuovi positivi sono sei, portando il numero complessivo a 119. A Bevagna arriviamo a 6 (+1), a Gualdo Cattaneo siamo a 15 (+1), a Montefalco 8 (+1).

Coronavirus, Foligno e comprensorio: ecco la situazione

A Nocera, che era rimasta senza positivi per un po’, si riscontrano due positivi. In questo caso, un soggetto è in isolamento domiciliare in altro Comune dove vive e lavora. Un soggetto è ricoverato in ospedale per altre patologie. “In queste ore la Asl sta attivando l’indagine epidemiologica e l’ isolamento dei contatti”, fa sapere il sindaco Giovanni Bontempi.

A Spello la quota è 20 (+3), a Trevi 8 (+2) e a Valtopina siamo a 3 (+1).