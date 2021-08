Covid, 78% umbri vaccinato o prenotato. Vaccinazioni anche a Ferragosto - Tuttoggi

In programma le somministrazioni anche a ferragosto. grazie agli operatori del sistema sanitario regionale, per centrare l'obiettivo sicurezza in autunno

Vaccinazioni contro il Covid in Umbria anche il giorno di Ferragosto. Mentre il 78% dei cittadini vaccinabili (dunque over 12) ha ricevuto almeno una dose o si è prenotata. E per superare i ritardi sul vaccino agli studenti, la Regione ha messo in piedi tre diverse modalità possibili da lunedì 16 agosto.

“La campagna vaccinale antiCovid dell’Umbria prosegue senza sosta anche a Ferragosto, al fine di centrare l’obiettivo di raggiungere l’autunno in sicurezza, sia sul versante scuola che per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri”: è quanto afferma l’Assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

“Dai dati odierni risulta che il 78% dei cittadini umbri con più di 12 anni hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o sono stati prenotati, a testimonianza – evidenzia – del grande lavoro della macchina sanitaria regionale e della grande attenzione e disponibilità dei cittadini”.

“Siamo tra le regioni con la migliore performance nella vaccinazione degli over 50, l’88,5% dei quali ha ricevuto almeno una dose – sottolinea l’assessore – e l’aver messo in sicurezza le fasce di popolazione a maggior rischio di ospedalizzazione ci mette nella condizione di guardare con relativa serenità ai prossimi mesi. Voglio ringraziare tutti gli operatori del sistema sanitario regionale che da febbraio dell’anno scorso, senza sosta, hanno dato una grande prova di professionalità e senso di appartenenza al servizio pubblico”.