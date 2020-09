Coronavirus, altri 11 casi a Perugia | Scuola, alunni in isolamento

Altri 11 casi di persone contagiate dal Coronavirus a Perugia nelle ultime 24 ore. La protezione civile ha informato di questi 11 tamponi a residenti nel capoluogo regionale risultati positivi tra gli oltre 2600 processati nelle ultime ore.

Il numero delle persone attualmente contagiate dal Covid a Perugia sale così a 126. Undici di queste sono ricoverate in ospedale, ma nessuna in terapia intensiva.

Covid in Umbria, l’aggiornamento sui contagi

Intanto, sembrano arginati i contagi in Regione, dopo i casi positivi dell’assessore Enrico Melasecche, di un dirigente e di dipendenti e collaboratori. Negativi gli altri consiglieri regionali. Tra cui il capogruppo del Pd, Tommaso Bori, che ha comunicato pubblicamente l’esito negativo anche del secondo tampone, nei giorni scorsi.

Le scuole, primaria in isolamento dopo un caso Covid

Prosegue il monitoraggio nelle scuole. Con il Coronavirus che ha infettato anche un alunno di una scuola primaria dell’Istituto comprensivo Perugia 4. I compagni della classe e le insegnanti sono in isolamento, come prevede il protocollo anti Covid in questi casi. Le lezioni proseguiranno con la didattica a distanza.

Il caso denunciato dalla mamma

E intanto in città si dibatte sul caso emblematico (anche perché non il solo) di una mamma, che ha raccontato la propria odissea per far sottoporre il figlio, con febbre, al tampone. Poi risultato fortunatamente negativo, ma con il rischio di estendere l’eventuale contagio nella scuole dell’altro figlio e nel posti di lavoro della mamma. Un episodio che ha portato molti a chiedere di rivedere la procedure per accertare eventuali contagi Covid di bambini.