Coronavirus, a Umbertide 68 positivi | Quattro classi delle elementari in quarantena - Tuttoggi

Otto nuovi casi positivi al Coronavirus nel Comune di Umbertide, che sale oggi (martedì 27 ottobre) a 68 contagi in totale. A comunicarlo è il sindaco Luca Carizia.

Tra quest’ultimi 65 sono in isolamento domiciliare (tutti asintomatici o con sintomi lievi), con ben 13 nuclei familiari colpiti dal virus, mentre in tre sono ricoverati in strutture ospedaliere. Il Centro operativo regionale ha segnalato comunque anche due guarigioni.

Per quanto riguarda le scuole di competenza comunale, ben 4 classi delle elementari sono state messe in quarantena: nel dettaglio si tratta di tre classi della scuola primaria “Giuseppe Di Vittorio” e una della primaria di Niccone.