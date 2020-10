Coronavirus a Perugia, verifiche nelle scuole: contagi e pre-allerta Immuni

Coronavirus, massima attenzione nelle scuole di Perugia. Dopo i casi accertati di positività (con gli isolamenti scattati per compagni di classe e professori, come da protocollo) e i soggetti a rischio perché venuti a contatto con positivi.

Avviso da Immuni, scatta la pre allerta

In un istituto superiore perugino è scattata la pre-allerta perché uno studente ha ricevuto sul proprio cellulare, dove aveva scaricato la app Immuni, il contatto negli ultimi giorni con una persona risultata positiva. Lo studente ha segnalato responsabilmente l’allert e la scuola ha attivato la procedura, chiamando i genitori.

Ora si attende che la persona venga sottoposta a tampone. Solo nella malaugurata ipotesi in cui l’esito sia positivo scatterà l’isolamento precauzionale per la classe.

Negli ultimi 4 giorni in tanti hanno scaricato l’app Immuni. Ora in Italia il sistema per tracciare le catene dei possibili contagi è sui cellulari di 8 milioni di persone. Immuni è gratuita, anonima e non permette la geolocalizzazione.

Materne e medie, casi positivi e classi in isolamento

In una classe di una materna un bambino è risultato positivo al Covid-19. Tutti negativi gli altri bambini, ma la classe deve restare precauzionalmente in quarantena.

Quarantena che devono seguire – fino a venerdì prossimo salvo diverse disposizioni da parte delle autorità sanitarie – anche i ragazzi della media di Sanfatucchio, dove ci sono stati alcuni contagi a seguito del focolaio registrato a Mugnano. Da oggi i ragazzi a casa hanno potuto iniziare la didattica a distanza, ma solo per un’ora. Questo, come ha spiegato la dirigente ai genitori, a seguito della carenza di docenti, tra quelli in malattia (tali sono considerati quelli in isolamento preventivo) e mancate nomine da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

Covid, la situazione contagi a Perugia

Dopo i 23 casi positivi di domenica, oggi a Perugia si contano 4 nuovi contagi. Ma i tamponi processati in tutta l’Umbria sono stati molti di meno (421). Nelle ultime 24 ore due perugini sono stati dichiarati guariti.

Le persone contagiate dal Coronavirus al momento sono dunque 215 in città, 1,3 ogni mille residenti. Di questi, 13 sono in ospedale: dopo i 2 ricoveri di ieri, oggi una persona è stata dimessa.

All’ospedale di Perugia ci sono attualmente 22 pazienti con il Covid, di cui 3 in terapia intensiva.

A Corciano i casi saliti a 26

A Corciano i casi di positività al Covid sono saliti a 26, dopo l’ultimo registrato nelle ultime 24 ore. Non ci sono ricoveri: tutti sono asintomatici o con sintomi lievi, monitorati in casa.