Coronavirus, a Perugia lo screening svela altri 24 positivi: i contagiati saliti a 148

Coronavirus, picco di nuovi positivi a Perugia nelle ultime 24 ore. Lo screening effettuato sui contatti delle persone trovate positive negli ultimi giorni ha portato a scoprire ben 24 ulteriori perugini infettati dal Covid. Facendo così salire a 148 le persone attualmente contagiate in città, a seguito del fatto che nell’ultimo giorno due perugini sono stati dichiarati guariti.

Il dato, che desta una certa preoccupazione, arriva dalla protezione civile regionale, che ha aggiornato a 46 i nuovi positivi al Covid in tutta l’Umbria.

I nuovi casi sono per lo più persone asintomatiche o con sintomi lievi. Sottoposte a tampone proprio perché venute a contatto con positivi al Covid già riscontrati negli ambienti di lavoro e nelle scuole.

Tutti i 24 nuovi positivi sono in isolamento contumaciale in casa. I perugini ricoverati in ospedale resta 11, nessuno dei quali in terapia intensiva.

I picchi degli ultimi giorni hanno portato Perugia ad essere di gran lunga il comune umbro con il maggior numero di contagiati dal Coronavirus, 148 appunto. Con un tasso di contagio rispetto alla popolazione salito ora a 0,89 ogni mille abitanti. Secondo, tra le grandi città umbre, soltanto a Terni (dove è a 0.98 per mille abitanti).

