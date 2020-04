Coronavirus, a Gubbio guariti salgono a 33 | In 119 sono in quarantena - Tuttoggi

Anche nel Comune di Gubbio si rileva un graduale miglioramento per quanto riguarda l’emergenza coronavirus.

Ad oggi, infatti, nel territorio si registrano 44 contagiati, di cui 7 casi positivi e 37 clinicamente guariti ma ancora in condizione di positività. Buone nuove anche dai guariti, ovvero con due tamponi consecutivi negativi, arrivati ad un totale di 33. Infine ben 119 si trovano in quarantena domiciliare fiduciaria a scopo cautelativo.

“La situazione – ribadisce il sindaco Filippo Mario Stirati – non deve tuttavia farci abbassare l’attenzione, a cominciare dalla prescrizione di rimanere a casa e uscire esclusivamente per limitati motivi di necessità, dal momento che, su indicazione degli esperti, il contagio non è ancora superato. Le azioni di contenimento sono assolutamente indispensabili e nessuno può garantire che non si manifestino nuove fasi di propagazione”.