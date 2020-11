Coronavirus, a Gubbio buoni spesa per famiglie in difficoltà | Come richiederli - Tuttoggi

A Gubbio tornano i buoni spesa riservati ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus.

I buoni spesa, spendibili negli esercizi commerciali aderenti pubblicati sul sito internet del Comune di Gubbio, potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi “di prima necessità”, ovvero prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa.

Tutta la modulistica e i requisiti necessari per l’accesso sono sul sito del Comune di Gubbio. E’ possibile fare domanda da oggi fino al prossimo 18 novembre.

“Si tratta di un’iniziativa importante – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Simona Minelli – presa da questa amministrazione attingendo a fondi comunali. Un’operazione che già in primavera era stata utile ed era riuscita a soddisfare un numero molto ampio di famiglie: con questa nuova tranche vogliamo continuare ad essere vicini agli eugubini più in difficoltà, fornendo loro gli strumenti essenziali per cercare di far fronte quanto più possibile a questo momento difficile, anche dal punto di vista economico”.