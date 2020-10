Coronavirus, a Gubbio altri 5 positivi in 24 ore | Totale sale a 11 - Tuttoggi

Dopo i positivi al Coronavirus in casa del Gubbio Calcio, anche nell’intero Comune appenninico si registrano altri contagi.

Sulla base delle comunicazioni fornite dal Distretto Sanitario, il sindaco di Gubbio Filippo Stirati ha comunicato infatti che ai 6 casi positivi delle ultime settimane, tra ieri e oggi (giovedì 8 ottobre) se ne sono aggiunti altri 5 per un totale che si attesta a 11.

Si tratta di quarantene domiciliari con lievi sintomi, con il consueto monitoraggio di tutti i possibili contatti collegati e delle relative quarantene fiduciarie.

“Si ribadisce la necessità di osservare scrupolosamente tutti gli accorgimenti previsti – aggiunge il sindaco – soprattutto in relazione all’uso della mascherina in tutte quelle situazioni in cui non si riesca a garantire l’opportuno distanziamento sociale“.