Coronavirus, 9 vittime in Umbria: 5 tra Perugia e il Trasimeno

Quasi tutti i decessi nei 29 comuni a più alto rischio | Al Trasimeno vittime a Castiglione del Lago e Magione

Mentre i sindaci discutono sui provvedimenti da assumere (alcuni hanno emesso le ordinanze, altre no) per contenere i contagi, nell’ultimo giorno in Umbria si contano altre 9 vittime del Coronavirus, quasi tutte nei 29 Comuni a più alto rischio.

Non ce l’hanno fatta tre pazienti di Perugia, due del Trasimeno (Castiglione del Lago e Magione), Foligno, Montefalco e Fratta Todina. C’è un decesso anche ad Assisi, comune non inserito tra quelli sopra i 200 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti.

I contagi a Perugia

A Perugia, dove si contano altri 3 decessi, gli attualmente positivi al Covid sono saliti a 1479, mentre i pazienti ricoverati sono 123 (16 in terapia intensiva). All’ospedale di Perugia i pazienti Covid sono 104, ai quali si aggiungono i 12 nell’ospedale militare da campo.

Nel comprensorio

A Torgiano – dove il sindaco Liberti ha emesso, per primo, l’ordinanza che chiude da lunedì per una settimana tutte le scuole – nell’ultimo giorno si contano 5 nuovi contagi. Con i positivi al Coronavirus saliti a 90. Tra questi c’è un quinto ricovero in ospedale.

Altri 6 casi a Corciano, dove il sindaco Betti ha emesso un’ordinanza che impone nuovi divieti.

Nessun nuovo contagio nella vicina Deruta, dopo i numeri spaventosi degli ultimi giorni. I positivi scendono a 116, ma con due ricoverati in più (sono 8).

Due vittime al Trasimeno, i contagi da Coronavirus nei comuni

Due vittime al Trasimeno. A Castiglione del Lago, dove nell’ultimo giorno i positivi scendono a 64 (c’è stato un solo nuovo contagio). E a Magione: qui i positivi sono 209, con due nuovi contagi. La vittima era una persona molto anziana ospite di Casa Serena. Sono 18 gli ospiti positivi all’interno della residenza, 10 quelli ricoverati, mentre 6 traferiti al Seppilli di Perugia.

Nessun nuovo caso Covid a Città della Pieve (i positivi scendono a 46), Paciano (6), Piegaro (13), Passignano (37). Un solo caso a Tuoro, dove i positivi al Coronavirus scendono a 19.

A Panicale 4 nuovi casi, con i positivi che sono ora 31. La positività di un bambino ha costretto i sindaci a chiudere fino a venerdì la media di Paciano e la primaria di Panicale.

In Umbria

In Umbria, in base al bollettino della protezione civile emesso oggi alle 12.32, i nuovi contagi sono 294, con i positivi al Coronavirus che salgono a 5629. in crescita anche i ricoveri: 415, di cui 54 in terapia intensiva. Nove, come detto, le vittime.