Coronavirus, +9 positivi in Umbria. Primi risultati per la zona rossa - Tuttoggi

Sono 9 i nuovi positivi in Umbria al Coronavirus. Ma quasi tutti sarebbero riconducibili alla zona rossa di Giove, dove sono arrivati i risultati dei primi test. Il sindaco Alvaro Parca ieri ha infatti firmato 7 ordinanze di isolamento contumaciale.

Attualmente positivi scendono a 351

Secondo i dati forniti dalla Regione Umbria e aggiornati alle ore 8 di martedì 28 aprile, gli attualmente positivi sono 351 (-19 rispetto a ieri). Ma in totale i casi di Covid-19 sono 1379 (+9).

I guariti sono 963(+28); mentre risultano 76 clinicamente guariti (-7).

Invariato il numero di deceduti, 65.

Scendono i ricoverati in ospedale, ma 1 in più in ospedale

Dei 1.379 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 97 (-9). Di questi 17 (+1) sono in terapia intensiva.

Lieve aumento delle persone in isolamento

Le persone in isolamento domiciliare sono 981 (+4); sempre alla stessa data, risultano 14.594 (+494) persone uscite dall’isolamento.

Effettuati altri mille tamponi

Nel complesso, entro le ore 8 del 28 aprile, sono stati effettuati 33.881 tamponi (+1075).

La zona rossa di Giove

Come detto, dei nuovi casi positivi di Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore, quasi tutti sarebbero riconducibili alla zona rossa di Giove (che è stata prorogata fino al 3 maggio). In attesa dei dati ufficiali, il sindaco Alvaro Parca nella tarda serata di lunedì ha fatto sapere che su circa 910 test rapidi effettuati tra la popolazione, 73 hanno fatto emergere la necessità di approfondimenti.

Per questo i cittadini in questione sono stati sottoposti anche ai tamponi tradizionali. I primi risultati hanno fatto emergere 7 positivi e 29 negativi, mentre in 5 casi il tampone sarebbe da ripetere. Nella giornata odierna dovrebbero arrivare i risultati anche sugli altri tamponi. “Ed allora – evidenzia il sindaco Parca – potremo fare le nostre considerazioni e verificare le possibilità di uscire dalla zona rossa”.

Gli aggiornamenti

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.

(Aggiornamenti e i dati comune per comune nel pomeriggio)