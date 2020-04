Zona rossa prorogata per altri 10 giorni a Giove, proseguono test - Tuttoggi

Prorogata per altri 10 giorni la zona rossa di Giove. L’anticipazione fatta dal sindaco Alvaro Parca ai suoi concittadini è stata seguita giovedì sera dall’ordinanza della Regione Umbria.

Il territorio comunale di Giove rimarrà dunque blindato fino alle ore 20 del 3 maggio. L’ordinanza, firmata dalla presidente Donatella Tesei, fa seguito alla relazione inviata dalla Usl Umbria 2. A cui è seguito anche il parere della Direzione sanitaria regionale. Dunque viene tutto prorogato quanto già disposto dal 10 aprile.

A Giove tasso positivi per abitanti più alto della regione

Dalla relazione sanitaria, infatti, emerge che ad oggi Giove registra 37 casi positivi. E che “il quadro generale presenta una condizione epidemica ancora in evoluzione, senza chiari segni di remissione e/o stabilizzazione”.

Il tasso di positivi per abitanti, poi, resta ben più alto del resto della regione. A Giove è infatti del 2 per cento. Una percentuale molto alta se si pensa che negli altri comuni che hanno registrato più casi il tasso si aggira tra lo 0,2 e lo 0,3%. Salvo un paio di realtà dell’Orvietano anche loro con tasso più significativo. Come Porano (1,5%) e Castel Giorgio (circa l’1%), dove però la maggior parte dei casi è legata a due strutture per anziani.

La richiesta dell’Usl 2

Nella relazione del Commissario straordinario della Usl Umbria 2 si propone dunque: “la prosecuzione della messa in isolamento dell’intera popolazione del Comune di Giove almeno fino al giorno 3 maggio 2020, periodo che potrà eventualmente ridursi a seguito del miglioramento del quadro epidemiologico attuale, che lo allinei agli altri comuni limitrofi, ed a seguito di specifica relazione da parte della Azienda Sanitaria USL Umbria 2”.

Da qui l’ordinanza della Presidente Donatella Tesei firmata oggi, che appunto accoglie la richiesta.

I test rapidi sulla popolazione

Intanto giovedì sono iniziati i test rapidi sulla popolazione. E il sindaco Parca fa sapere che “a seguito della riunione di oggi pomeriggio con la direzione sanitaria della USL Umbria2 e con le organizzazioni di protezione civile e la Croce Rossa dell’Umbria si sono rese possibili le nuove opportunità di prelievo dei test riportate nella locandina qui sotto che sostituisce quella pubblicata questa mattina“.

In particolare il secondo appuntamento è per venerdì 24 aprile, la mattina dalle 9 alle 12 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18. I cittadini sono invitati a recarsi al Pes (ambulatorio Usl) di via Piave oppure al posto mobile al parcheggio al bivio tra strada delle Selve e strada provinciale (Madonnina).